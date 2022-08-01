30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Yarım gün çalışana 11 bin 971 TL para ödemesi yapılıyor! En az 600 gün prim...

Doğum izni, süt izni gibi kolaylıkların yanında 'Yarım Çalışma Ödeneği' de sağlanıyor. Bu uygulama hem kadının çocuğuyla daha çok ilgilenmesini hem de gelir kaybının en aza inmesini sağlıyor. 2016 yılından bugüne kadar devam eden uygulama kapsamında binlerce kadına ödeme yapıldı.