30 gün içinde İŞKUR'a başvurun! Yarım gün çalışana 11 bin 971 TL para ödemesi yapılıyor! En az 600 gün prim...
Yarım gün çalışana en az 11 bin 971 TL ödeme müjdesi! Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeniyor. 2015 yılının Mayıs ayı itibariyle gerçekleşen doğum yardımı parası, on binlerce anne tarafından merak ediliyor. Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma zamanınin yarısı kadar verdiği bedava izin boyunca gelir desteği sağlanıyor. Peki, Yarım Çalışma Ödeneği başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler!
Çalışan kadınların yükü ağır. Hem işle uğraşırken hem de çocuklarını büyütmek amacıyla mücadele veriyor. Sosyal Güvenlik sistemimiz bu amaçla kadınların iş hayatındaki yükünü azaltmak amacıyla ayrıcalıklar sağlıyor. Bunlardan biri de 'Yarım Çalışma Ödeneği'. 2016 yılından bugüne kadar ödenek kapsamında binlerce kadına ödeme yapıldı. Peki, yarım çalışma ödeneği alma şartları neler? İşte konu hakkında detaylar!
Çalışan yeni annelerin yükü ağırlaşıyor. Bir yandan çocuğun bakım telaşı, diğer yandan işyerindeki işlerin devamlılığı hedefleniyor. Sosyal güvenlik sistemimiz de bu durum nedeniyle kadınların iş hayatındaki yükünü azaltmak için ayrıcalıklar sağlıyor.
Doğum izni, süt izni gibi kolaylıkların yanında 'Yarım Çalışma Ödeneği' de sağlanıyor. Bu uygulama hem kadının çocuğuyla daha çok ilgilenmesini hem de gelir kaybının en aza inmesini sağlıyor. 2016 yılından bugüne kadar devam eden uygulama kapsamında binlerce kadına ödeme yapıldı.
EN AZ 600 GÜN PRİM GEREKİYOR
İşkur'un sitesinde yer alan bilgiye göre; Yarım Çalışma Ödeneği ile 60 ila 360 gün (12 aya kadar) arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince gelir desteği sağlanıyor.