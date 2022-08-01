18-49 yaş arası herkese 10.500 TL maaşla iş kapısı! İŞKUR 21 ilde KPSS sınav puan şartsız personel alacak! Kadro dağılımı açıklandı!
Türkiye İş Kurumu doğrultusunda Ağustos ayı amacıyla yeni ilanlar yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan ilanlarla eş güdümlü kamu ve özel sektörde detaylı kadrolara personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden 71 bini aşkın personel alımı yapılacağı belli oldu. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi kadrolara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. İşte İŞKUR Ağustos ayı güncel iş ilanları!
İŞKUR Ağustos ayında da istihdamı sağlamak hedefiyle iş piyasasını güçlendiriyor. 2022 yılının başından beri en çok satış danışmanı, gövde işçisi ve konfeksiyon personeli işçi alımı yapıldı. Şu anda teşhis edilen sahip olunan personel alımı ilanlarında 71 bini aşkın işçi aranıyor. Bu kapsamda vatandaşlar İŞKUR üzerinden hangi alanlara işçi alımı yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda İŞKUR yeni bir personel alım ilanı duyurdu. 22 ilde 18 – 49 yaş arasında 10.500 TL maaş ile KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleştirilecek. İşte yeni personel alımına dair detaylar!
DSİ BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
DSİ bekçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecekler.
DSİ BEKÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğe bildirilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek.