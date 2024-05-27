BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR DİKKAT! Son 1,5 ay! Memurun temmuz zammıyla bedelli askerlik ücretine 36 bin TL’lik fark çıkacak

1 Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 1 ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilen soruların yanıtları...

2 * Bedelli askerlik hizmeti için nasıl başvuru yapılıyor? Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebilir.