BEDELLİ ASKERLİK YAPACAKLAR DİKKAT! Son 1,5 ay! Memurun temmuz zammıyla bedelli askerlik ücretine 36 bin TL’lik fark çıkacak

Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin 36 bin TL daha fazla ödememek için son 1,5 ayı var. Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. 182 bin 609 lira 4 kuruş ödemek isteyenler bu adımları tek tek yapmalı. İşte detaylar...
Bedelli askerlik yapmak isteyen gençler dikkat! Temmuz'da memur maaşlarında beklenen yaklaşık yüzde 20'lik zam, bedelli askerlik ücretine de yansıyacak. Bu artıştan etkilenmeden bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 1 ay içinde başvurusunu tamamlaması gerekiyor. İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilen soruların yanıtları...
* Bedelli askerlik hizmeti için nasıl başvuru yapılıyor?
Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden; yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan (bu tarih dâhil) istekli olanlar askerlik şubelerinden; kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla müracaat edebilir.
* Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanıyor?
Tutar her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.