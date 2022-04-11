İŞKUR’dan tek tıkla başvuru kabul ediliyor! Şirkete, hastaneye, fabrikaya, okula DOLGUN MAAŞLA temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınıyor!

İş arayanlar için çark döndü. İŞKUR ile şirketlere, hastanelere, fabrikalara ve özel okullara dolgun maaşla temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alınıyor. En az 4250 maaş+sigorta ve multinet takdim ediliyor. Başvuruda bulunmak isteyenler detayları araştırmaya koyuldu. Peki İŞKUR güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? Hangi illere personel alınacak? Temizlik görevlisi maaşları ne kadar?