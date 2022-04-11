Sular çekildi gün yüzüne çıktı! SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarında zam taşacak! Yüzde 22.81'si kesinleşti! Temmuz'da zamlı ödemeler cepte!
Emekli maaşlarına ne kadar zam uygulanacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz ayında emeklilere zam yapılıyor. Mart enflasyonunun açıklanmasıyla brilikte ilk 3 aylık enflasyon netleşti ve emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri şimdi kalan 3 aylık enflasyon oranını bekliyor. Peki MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK? Emekli Temmuz zammı ne vakit yatacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HABERLERİ 'Temmuz'da ne kadar zam gelecek? Emeklilere Temmuz zammı kaç TL olacak, ne zaman yatacak?' sorularına yanıt aranırken konuya ilişkin son dakika gelişmeler de yakından takip ediliyor. Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisini ilgilendiriyor. Maaş zammı için kritik ipuçları gelmeye devam ediyor. Emeklilere yüzde 22.81 zam verilmesi artık kesinleşti. Gözler şimdi önümüzdeki 3 aylık dönemde. Zamlı maaşların hesaplara yatmasına çok az bir süre kaldı. Son 3 ayda TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Detaylara gelin hep birlikte bakalım...
Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti
Enflasyonun nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı da yüzde 30.3 olacak.
6 AYLIK ENFLASYONA BAKILIYOR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı. Memur emeklilere ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor.