RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Bu ay bayram ikramiyesi alacak emeklileri, Temmuz'da da zam ve ikinci ikramiye bekliyor. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

16.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.04.2022 06:57
Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Emekliler için bu yaz hareketli geçecek.

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Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emeklileri, Temmuz'da ise zam ve Kurban Bayramı ikramiyesi bekliyor.

Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Ayrıca ek iyileştirme de söz konusu olabilecek.

Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar

Memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

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