Emekliye kazanç takvimi! Zam, ikramiye, ek iyileştirme... Milyonları neler bekliyor işte tüm detaylar
Bu ay bayram ikramiyesi alacak emeklileri, Temmuz'da da zam ve ikinci ikramiye bekliyor. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.
16.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 16.04.2022 06:57
Bu ay Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emeklileri, Temmuz'da ise zam ve Kurban Bayramı ikramiyesi bekliyor.
Memur emeklilerine ise yüzde 7 zam ve bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.