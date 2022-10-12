TOKİ 50 bin TL verene NET-BRÜT 75-105 m2 2+1, 3+1 daire bağışlıyor! 850 bin TL'lik evler günlük tütün parasına size ait olacak! İL İL LİSTE: İstanbul, Ankara, Şırnak...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilecek 250 Bin Sosyal Konut için başvurularda sona geliniyor. 14 Eylül'de alınmaya başlanan başvurular 31 Ekim'de sona erecek. TOKİ'den yapılan açıklamada, ''Başvuru dönemi bitiminden sonra "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir. Başvuru toplanan projeler için kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.'' denildi. İşte %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak konutlar hakkında merak edilenler!
TOKİ tarafından 2+1, 3+1 odalı konutlar 2 bin 280 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için başvurular Halkbank ve e-Devlet aracılı ile alınacak. Başvuru bedeli 500 TL olarak belirlenirken projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Ekim ayının son günü başvuru ekranı kapatılacak. İşte henüz başvuru yapmamış olanlar için ilgi çeken detaylar!
ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinden derlediği bilgiye göre, konut başvuruları 14 Eylül'de açılan projenin 1 milyon altyapılı arsa ve ilk etapta verilecek 28 ildeki 10 bin iş yeri için "İlk Evim Arsa" ve "İlk İş Yerim" kampanyasının başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek.
ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?
Toplamda 50 bin iş yeri verilecek proje kapsamında ilk etapta 28 ilde 10 bin iş yeri için başvuracakların ise projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmaları gerekiyor.
Başvuru bedeli arsa için 500 lira, iş yerleri için 2 bin lira olarak belirlendi.