Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…
Başvuru yapana anında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti veriliyor. İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır.
İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır. Bu kayıplara uğramamak için çalışanların bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Yoksa büyük kayıplara uğrayacaklarına kesin gözü ile bakmaları gerekir.
Hangi Durumlarda Hangi Haklarınızı Kaybedebilirsiniz
Eğer haklı bir sebep olmaksızın çalışan istifa etme durumunda kalırsa kıdem tazminatını alamaması mümkündür. Geçerli bir sebep göstermesi istifa sırasında gerekmektedir.
Aksi halde kayıp yaşayacağını bilmelidir. Aynı zamanda kıdem tazminatını hak etmek için en az bir yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Keyfi sebepler ile işten ayrılanlar bu haklarını kaybetmiş olacaklardır.