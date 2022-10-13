Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır. Bu kayıplara uğramamak için çalışanların bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Yoksa büyük kayıplara uğrayacaklarına kesin gözü ile bakmaları gerekir.