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Haberler Ekonomi Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Başvuru yapana anında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti veriliyor. İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır.

13.10.2022 10:45 - Son Güncelleme: 13.10.2022 10:50
Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

İstifa etmek üzere olan tüm işçilerin haklarını tam olarak bilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde tam olarak neleri talep edip alabileceğini, hangi haklarını kaybedeceklerini bilmeden istifa ettikleri durumlarda, bazı kayıplara uğramaları mümkün olmaktadır. Bu kayıplara uğramamak için çalışanların bilinçli hareket etmeleri gerekmektedir. Yoksa büyük kayıplara uğrayacaklarına kesin gözü ile bakmaları gerekir.

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Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Çalışan istifasında iş gücü kaybı yüzünden üretimde olabilecek sorunlara engel olmak için bazı önlemler alınmıştır. Bu yüzden mutlaka haklı ve geçerli sebepler olmadan çalışanların istifa etmemesi gerekmektedir.

Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Hangi Durumlarda Hangi Haklarınızı Kaybedebilirsiniz

Eğer haklı bir sebep olmaksızın çalışan istifa etme durumunda kalırsa kıdem tazminatını alamaması mümkündür. Geçerli bir sebep göstermesi istifa sırasında gerekmektedir.

Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Aksi halde kayıp yaşayacağını bilmelidir. Aynı zamanda kıdem tazminatını hak etmek için en az bir yıl süre ile aynı iş yerinde çalışmış olması gerekmektedir. Keyfi sebepler ile işten ayrılanlar bu haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Başvuran sorgusuz sualsiz hemen alıyor! İşinden istifa edenlere tazminat veriliyor! Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti…

Erkekler askerlik sebebi ile işten ayrılmaları durumunda bu haklarını kayıp etmezler. Askerlik borcunu ödemek işten ayrılma için geçerli bir sebep olarak kabul edilmektedir.

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