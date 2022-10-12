Maaşı 3.000, 5.000, 8.000 TL skalasındaki emekli ve memurlar için güncel MAAŞ TABLOSU bomba! Ocak'ta herkese 67.73 ZAM! 6 aylık enflasyonla ocak 2023 ZAM ÇİZELGESİ!

Ocak zammı için gözler TÜİK enflasyon verilerinde. Şu ana kadar Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu açıklandı. Temmuz zammı ile birlikte yüksek maaş almaya başlayan emekli ve memurlar şimdi Ocak ayını bekliyor. Milyonlarca kişi SSK, Bağ-Kur yeni emekli maaşı ne kadar olacak, memura ne kadar zam yapılacak? sorularına yanıt arıyor. Öte yandan zam oranları için de ipuçları gelmeye devam ediyor. Son hesaplamara göre YENİ EMEKLİ- MEMUR zam tablosu ortaya çıktı. İşte meslek meslek emekli ve memurların yeni maaş ÇİZELGESİ!