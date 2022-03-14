TOKİ 5 ilde 140.437,72 TL'ye daire satıyor! Başvurular az evvel başladı! Ayda 468,13 TL ödeyin 2+1, 3+1 daireleri kapın
TOKİ'den ucuza daire alma fırsatı! 5 ilde kura ile 2+1, 3+1 daireler satılacak. Başvurular bugün başladı. Aylık 686,58 TL gibi taksit ödeyerek 140.437,72 TL'lik daireye sahip olabilirsiniz. TOKİ'nin 180 ve 240 vade imkanı ile de taksitleri rahatlıkla ödeyeblirsiniz. Başvurular tamamlandıktan sonra Kura çekilecek. Çekilişte ismi çıkan talihliler hemen evlerine kavuşacak. İşte TOKİ 2022 güncel konut satış ilanları...
TOKİ Mart projelerini duyurdu. Bu ay toplam 5 ilde 2+1, 3+1 daireleri satışa çıkarttı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ alt gelir ile orta gelir grubu için daireleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. TOKİ konut projeleri kapsamında Düzce, Karaman, Kırıklale, Konya, Tekirdağ'da yüzlerce yeni konut inşa ediliyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar cuz fiyata lüks, sıfır dairelerde oturacak. İşte konut satışları hakkında detaylı bilgiler...
TOKİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
TOKİ Düzce, Karaman, Kırıklale, Konya, Tekirdağ toplam 5 ilde 2+1 , 3+1 daireleri satışa çıkarttı. Düzce, Karaman ve Konya'daki daireler için başvrular bugün başladı.
Karamanda'daki TOKİ dairelerinin fiyatı 292.619,47 civarında. Bu daireler için de 58.523,89 peşinat tutarı isteniyor. Bu iki ildeki başvurular 14 Mart itibariyle başladı. Kura çekimi ise 24 Mart'ta gerçekleştirilecek.