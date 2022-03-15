⏳ 3600 ek göstergede kum saati doluyor! 💼 4 milyonun maaşına %65 zam gelecek! Emekli memura 3'lü kazanç! Maaş + 1.250 lira + ikramiye 30 bin TL...
Türkiye'de milyonlarca kişinin gündeminde geniş yer edinen 3600 ek gösterge memur ve emekli maaşlarında ciddi oranda artışlara neden olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından 3600 ek gösterge çalışmaları son sürat devam ediyor. 3600 ek göstergenin özellikle emeklileri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. 2022 emekli maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesinin ardından 3600 ek gösterge ile aynı yıl içinde bir kere daha maaşlarda artış yaşanacak. 2. toplantı bu çarşamba günü gerçekleşecek. Peki, kimler 3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş alacak? İşte detaylar!
3600 ek gösterge için kum saati doluyor ve sendikalarla buluşma Çarşamba günü yapılacak. Memurların maaş, ikramiye ve emekli aylıklarında artış yolu açılacak. Ülkemizde 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Yapılan çalışmalar nezdinde bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergelerde düzenlemeler yapılacak. 4 milyon çalışanın maaşını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle; kıdemler arasında ücret dengesizliği bitecek, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek. Peki, kimler 3600 ek gösterge kapsamına alınacak? Ek gösterge ile kimler ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler!
Öğretmen, polis, hemşire, avukat, din görevlisi ve idarecilerin aralarında olduğu kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesine yönelik ikinci toplantı, 16 Mart'ta yapılacak.