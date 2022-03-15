⏳ 3600 ek göstergede kum saati doluyor! 💼 4 milyonun maaşına %65 zam gelecek! Emekli memura 3'lü kazanç! Maaş + 1.250 lira + ikramiye 30 bin TL...

3600 ek gösterge için kum saati doluyor ve sendikalarla buluşma Çarşamba günü yapılacak. Memurların maaş, ikramiye ve emekli aylıklarında artış yolu açılacak. Ülkemizde 3600 ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Yapılan çalışmalar nezdinde bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergelerde düzenlemeler yapılacak. 4 milyon çalışanın maaşını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle; kıdemler arasında ücret dengesizliği bitecek, emekli ikramiyesini yükselten 'tazminat yansıtma oranı' da yükselecek. Peki, kimler 3600 ek gösterge kapsamına alınacak? Ek gösterge ile kimler ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler!