TOKİ 4 ilde 551,52 TL taksitle konut satıyor! Bu fiyata yarı hissesi alınmaz! 3 odalı ev isteyenler 19.000 TL nakitle sahip oluyor! 180 ay vade...

"270 KONUTUN HARCINI HEP BİRLİKTE DÖKECEĞİZ"

140 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını belirten Murat Kurum, "Bugün burada sizlerin istikbali için buluştuk onlara daha iyi bir gelecek sunabilme amacıyla bir aradayız hep birlikte yeni Tozkoparan ve yeni Güngören için ellerimizi kavuşturduk. O birlik beraberliği bugün burada gösteriyoruz. Bir yandan sizlere söz verdiğimiz gibi Tozkoparan'daki 140 konutumuzu anahtarları, tapularıyla teslim edeceğiz. Diğer taraftan da ortaya koymuş olduğumuz iradenin 2. etabı olan 270 konutun harcını hep birlikte dökeceğiz.