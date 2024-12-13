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Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ücreti çok tartışılmıştı. Bu duruma bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bazı restoranda "harcama limiti" şeklinde bir ücretin tüketicilere dayatıldığı görüldü. Bu uygulamaya göre müşteri yalnızca çay bile içse 1500 TL ödemek zorunda.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:05 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 09:05
Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ve kuver ücreti birçok tartışmaya neden olmuştu. Hukuki bir dayanağı olmayan bu ücretlere bir yenisi daha eklendi.

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

İstanbul'da birçok restoranın 'harcama limiti' isimli uygulamaya yer verdiği görüldü.

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

1500 TL HARCAMAK ZORUNLU
Uygulamaya göre; örneğin, bir restorana giden müşteri, bir çay ve bir sütlaç almasına rağmen hesabı istediğinde fişteki tutarın 1500 TL olduğunu görüyor.

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

Menüde çayın fiyatı 50 TL, sütlacın fiyatı ise 270 TL olarak yazılıyken, toplam hesap neden bu kadar yüksek diye soran müşteriye restoran yetkililerinin verdiği yanıt ise oldukça şaşırtıcı:

"Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim."

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

Bu duruma tepki gösteren vatandalar, "Herkes kendi bütçesine göre gelir sipariş verir ve memnun bir şekilde ayrılır. Böyle bir uyulama olamaz. Kar yapayım derken sinek avlarlar" dedi.

Harcama limitli restoran! Açgözlülüğün böylesi! Çay bile içseniz 1500 TL ödemek zorundasınız

"ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER"

Konuya dair konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.

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