Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ve kuver ücreti birçok tartışmaya neden olmuştu. Hukuki bir dayanağı olmayan bu ücretlere bir yenisi daha eklendi.
1500 TL HARCAMAK ZORUNLU
Uygulamaya göre; örneğin, bir restorana giden müşteri, bir çay ve bir sütlaç almasına rağmen hesabı istediğinde fişteki tutarın 1500 TL olduğunu görüyor.
Menüde çayın fiyatı 50 TL, sütlacın fiyatı ise 270 TL olarak yazılıyken, toplam hesap neden bu kadar yüksek diye soran müşteriye restoran yetkililerinin verdiği yanıt ise oldukça şaşırtıcı:
"Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim."
Bu duruma tepki gösteren vatandalar, "Herkes kendi bütçesine göre gelir sipariş verir ve memnun bir şekilde ayrılır. Böyle bir uyulama olamaz. Kar yapayım derken sinek avlarlar" dedi.
"ŞİKAYETTE BULUNABİLİRLER"
Konuya dair konuşan TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, "Tüketici, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki reklam kuruluna şikayette bulunarak gereğinin yapılmasını istemelidir. Aynı zamanda bu uygulamanın ayrımcılık olduğu gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na da şikayette bulunabilir." ifadelerini kullandı.