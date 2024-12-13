Özellikle lüks restoranlarda uygulanan servis ve kuver ücreti birçok tartışmaya neden olmuştu. Hukuki bir dayanağı olmayan bu ücretlere bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da birçok restoranın 'harcama limiti' isimli uygulamaya yer verdiği görüldü.

1500 TL HARCAMAK ZORUNLU

Uygulamaya göre; örneğin, bir restorana giden müşteri, bir çay ve bir sütlaç almasına rağmen hesabı istediğinde fişteki tutarın 1500 TL olduğunu görüyor.

Menüde çayın fiyatı 50 TL, sütlacın fiyatı ise 270 TL olarak yazılıyken, toplam hesap neden bu kadar yüksek diye soran müşteriye restoran yetkililerinin verdiği yanıt ise oldukça şaşırtıcı: "Restoranımızda minimum harcama limitimiz 1500 TL'dir efendim."