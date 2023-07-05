TOKİ 2.325 TL ödeyene 1+1, 2+1, 3+1 daire ısmarlıyor! Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası’na! İşte TEMMUZ AYI İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ...

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin kampanyalarını kaçırmıyor! Türkiye'nin her ilinde dönem dönem proje başlayan TOKİ bu kez 2 ilde konut satışa başladıklarını açıkladı. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla ve 180 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Peki 2 il hangileri? Konut fiyatları ne kadar? Aylık taksit ödemesi kaç TL? İşte tüm detaylar...