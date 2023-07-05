TOKİ 2.325 TL ödeyene 1+1, 2+1, 3+1 daire ısmarlıyor! Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'na! İşte TEMMUZ AYI İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ...
TOKİ'den uygun fiyata 1+1, 2+1, 3+1 daire almak isteyenler yeni TOKİ konut satışı ilanlarını yakından takip ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2 ilde binlerce konutu açık artırmayla satışa sunacak. Projeler dahilindeki konutlar kuralı satış yöntemi ile sahiplerine teslim edilecek. Peki başvuru nasıl yapılır? Hangi illerde konut satışı var? Ayda taksit ödemesi ne kadar? Ne kadar peşinat veriliyor? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları ve 2023 yılı TEMMUZ AYI İL İL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ...
05.07.2023 21:19 - Son Güncelleme: 05.07.2023 21:19
Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin kampanyalarını kaçırmıyor! Türkiye'nin her ilinde dönem dönem proje başlayan TOKİ bu kez 2 ilde konut satışa başladıklarını açıkladı. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla ve 180 ay vade ile konut sahibi olabilecek. Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. Peki 2 il hangileri? Konut fiyatları ne kadar? Aylık taksit ödemesi kaç TL? İşte tüm detaylar...
TOKİ 2023 TEMMUZ AYI KONUT SATIŞLARI
TOKİ Çorum ve Karaman'da kura ile konut satışına başladı. Çorum'da kuralar 13.07.2023 tarihinde, Karaman'da ise 28.07.2023 tarihinde başlayacak.