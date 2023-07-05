Evladı olan ailelere zamlı sosyal yardım müjdesi, netleşti! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira ödüyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul...

Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de arttı. Ailelere çocuk desteğinde de rakamlar güncellenecek. İhtiyacı olan aileler hemen şimdi başvurabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Destek ödemelerinin 1 yıl daha uzatıldığını açıklamıştı. Böylelikle çocuklu ailelerin aldığı para yardımları da zamlı olarak ödenmeye devam edecek. Çocuğu olanlar için bir çok kalemde sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Çocuk Destek Bileşeni'nin yanı sıra SED ödemeleri de verilmeye devam ediyor. Peki SED ödemesi ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte son dakika gelişmenin detayları...