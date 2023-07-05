Evladı olan ailelere zamlı sosyal yardım müjdesi, netleşti! Aile Bakanlığı 1-2-3-4 çocuğa 4 bin 358 lira ödüyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul...
İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinden biri de çocuk desteği. Memur maaş katsayısında yaşanacak artışla birlikte çocuk desteğinde de tutar artacak. Çocuklu ailelerin alacağı sosyal yardım miktarı değişecek. 1-2-3-4 ve daha fazla çocuk sahibi olan aileler e-Devlet'ten başvuru yaparak (başvurunun onaylanması halinde) her ay düzenli binlerce lira alabiliyor. Destek ödemeleri PTT aracılığı ile veriliyor. Peki ailelere çocuk desteği ne kadar, kaç TL? Çocuk desteği parası nasıl alınır, başvuru şartları neler? İşte detaylar...
Enflasyonla birlikte sosyal destek ödemeleri de arttı. Ailelere çocuk desteğinde de rakamlar güncellenecek. İhtiyacı olan aileler hemen şimdi başvurabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Aile Destek ödemelerinin 1 yıl daha uzatıldığını açıklamıştı. Böylelikle çocuklu ailelerin aldığı para yardımları da zamlı olarak ödenmeye devam edecek. Çocuğu olanlar için bir çok kalemde sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Çocuk Destek Bileşeni'nin yanı sıra SED ödemeleri de verilmeye devam ediyor. Peki SED ödemesi ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte son dakika gelişmenin detayları...
ÇOCUKLU AİLELERE MÜJDE
İhtiyacı olan vatandaşlara yapılan sosyal destek ödemelerinden bir tanesi olan çocuk desteği paraları da Temmuz zammıyla birlikte artacak.
Refah payının katsayıya nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, şu ana kadar oluşan 17.55'lik artışa göre sosyal yardım ödemeleri şöyle değişecek:
65 YAŞ AYLIĞI
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş tahmin gerçekleşirse bin 997 liradan 2 bin 348 liraya ulaşacak.
Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle birlikte yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabilecek.