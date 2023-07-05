6 Temmuz geldi çeyiz alışverişi başladı! A101 aktüel ürünleri yayında! İndirimli ürünler tek tek açıklandı 169 TL'den satışta! Tekstil, beyaz eşya...
Milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı marketlerde her hafta çeyizlik ürünlerde de indirimler yapılıyor. Marketlerin aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Sık sık değişen kataloglarda birbirinden indirimli ürünler yer alıyor. Vatandaşlar ihtiyaç ürünlerini, evdeki eksiklikleri, düğün alışverişi için beyaz eşyayı, bebekleri için oyuncakları temel ihtiyaçlarını kataloğa baktıktan sonra marketlere gidip alabiliyor. Bu hafta hangi markette indirimler yapıldı merak ediliyordu. A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. İşte özellikle çeyiz alışverişi yapmak isteyenlerin dikkatini çeken A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
A101'in beklenen aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar en ucuz gıda ve elektronik ürünleri almak için marketlerin aktüel kataloğunu araştırıyor. Bu hafta A101'de hem gıdada hem de teknolojik aletlerde indirim yapıldı. Aprilla Kablosuz Sinek Öldürücü 169 TL'ye satışa girdi. 6 Temmuz'dan itibaren de Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 349 TL'ye satılacak. Akıllı telefondan plazmaya, çeyiz alışverişi yapmak isteyen çiftler için bir tekstil ürünleri, süpürge makinesi, beyaz eşya indirime girdi. Her hafta A101'in güncel aktüel ürünlerini okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. İşte hafta sonunu da kapsayan A101'in yeni 6 Temmuz 2023 aktüel ürünleri tam listesi...
A101 YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101'in Temmuz ayı için satışa çıkardığı yeni indirimli ürünleri şöyle;