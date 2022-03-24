📣TOKİ 2+1, 3+1 konutlar %25 peşinat 180 ay vade ile satılıyor! 💸Ev sahibi olmak isteyenler yaşadı! Düşük taksitlerle bütçeye uygun ödeme planı…

3. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,

Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

4. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000.00-TL olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000.00-TL olması gerekmektedir.)

5. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.