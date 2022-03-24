Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! OGS'den HGS'ye geçişte son 7 gün! HGS'ye geçiş nasıl yapılır?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar geçtiğimiz günlerde gelmişti. Buna göre, otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi yani OGS sona eriyor. OGS'si olan vatandaşların 31 Mart'a kadar Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor. HGS'ye geçiş nasıl yapılır? İşte detaylar...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi yani OGS sona eriyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilenen kararda son tarih 31 Mart. OGS'si olan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor.
800 bin kişinin geçmesi beklenen HGS sistemine nasıl geçileceği ve izlenecek adımlar vatandaşlarla paylaşıldı.
Bugün itibarıyla son 7 günün kaldığı Otomatik Geçiş Sistemi'nde 31 Mart'a kadar kapatılmamış OGS cihazları, bu tarihten sonra iptal edilecek.
SON 7 GÜN KALDI!
KGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart'ta otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) sona erecek ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) dönemi başlayacak.
HGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milyonlarca vatandaş Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye nasıl başvuracağını merak etmeye başladı.