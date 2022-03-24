Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! OGS’den HGS’ye geçişte son 7 gün! HGS’ye geçiş nasıl yapılır?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan karara göre otoyol ve köprülerde Otomatik Geçiş Sistemi yani OGS sona eriyor. Milyonlarca sürücüyü ilgilenen kararda son tarih 31 Mart. OGS'si olan vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi HGS'ye geçmesi gerekiyor.