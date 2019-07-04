Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar? Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder?

Kıdem tazminatı; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ayki bürüt ücretine göre belirlenir. Peki, Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder? Merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kıdem tazminatına habersiz işten çıkarma durumlarında ihbar tazminatı da ekleniyor. İşçilerin bilmediği bir tazminat daha var, ayrımcılık tazminatı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in gündeme getirdiği bu tazminat ile milyonlarca kişinin kaderi değişebilir. Peki, ayrımcılık tazminatı şartları neler? İşte detaylar...

04.07.2019 11:01 - Son Güncelleme: 04.07.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





