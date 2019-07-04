Asgari ücret kıdem tazminatı tabanı ne kadar? Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder?
Kıdem tazminatı; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ayki bürüt ücretine göre belirlenir. Peki, Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder? Merak edilen tüm detaylar haberimizde… Kıdem tazminatına habersiz işten çıkarma durumlarında ihbar tazminatı da ekleniyor. İşçilerin bilmediği bir tazminat daha var, ayrımcılık tazminatı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem'in gündeme getirdiği bu tazminat ile milyonlarca kişinin kaderi değişebilir. Peki, ayrımcılık tazminatı şartları neler? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı; belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, iş yerince topluca ödenen paradır. Kıdem tazminatı işçinin son ayki bürüt ücretine göre belirlenir. Peki, Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı ne kadar eder? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…
ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATI NE KADAR EDER?
Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır.
Kıdem tazminatı, ayrımcılık tazminatı ve ihbar tazminatı işçilerin temel hakları arasında yer alıyor. İş yerlerindeki mobing, haksızlık gibi konularda ayrımcılık tazminatı devreye giriyor. İşten çıkarılma durumlarında ise kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı işçiye ödeniyor. Kıdem tazminatı işçinin çalıştığı yıl kadar brüt maaş anlamı almasına geliyor. İhbar tazminatı ise işten çıkarıldıktan sonra mağdur olan işçiye ödenen tazminat olarak adlandırılıyor. Vatandaşlar ihbar, kıdem ve ayrımcılık tazminatı ile ilgili birçok konuyu merak ediyor. Peki, kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır? Ayrımcılık tazminatı nedir? İhbar tazminatı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
Kıdem tazminatı kişinin çalıştığı yıl ile brüt maaşının çarpılması ile hesaplanıyor. İhbar tazminatı ise çalışılan yıla göre belirleniyor ve 2 haftadan 8 haftaya kadar çıkıyor. Geri dönüş tazminatında ise 30 kişiden fazla işyerinde çalışanlar, 1 ay içinde dava açtıklarında 8 brüt maaşa kadar tazminat alabiliyor.