TOKİ 2020 projeleri hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları ve ödemeleri
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Başvuruların başladığı ilk günden itibaren projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ tarafından konutların inşaa edileceği il ve ilçelerin listesi paylaşıldı. Peki, TOKİ 2020 projeleri hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler? İşte TOKİ 2020 sosyal konut projesi il ve ilçelerin listesi...
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. Başvuruların başladığı ilk günden itibaren projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. TOKİ tarafından konutların inşaa edileceği il ve ilçelerin listesi paylaşıldı. Peki, TOKİ 2020 projeleri hangi illerde ve ilçelerde? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler? İşte TOKİ 2020 sosyal konut projesi il ve ilçelerin listesi...
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru işlemleri devam ediyor. Yatay mimari anlayışı doğrultusunda 2+1 ve 3+1 planda inşa edilecek konutlar için başvurularını yapacak olan adaylar konutların hangi il ve ilçelere inşa edileceğini araştırıyor. TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden başvuru şartları ve projenin hayata geçirileceği il ve ilçelerin listesi duyuruldu. Peki, TOKİ 2020 projeleri hangi illerde ve ilçelerde? İşte TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları ve ödemeleri...
TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NASIL YAPILIR?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.
Başvuru işlemleri ayrıca e-Devlet üzerinden de alınmaya başlandı.
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.
* Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
* Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)