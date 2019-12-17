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Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç takvimi...

17.12.2019 07:59 - Son Güncelleme: 17.12.2019 07:59
Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıl yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı.

Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak.

Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren yeni promosyon ödemeleri başlayacak.

Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Emekliye 5'li kazanç! 2020'de SSK SGK Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek.

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