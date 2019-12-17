Asgari ücrette son dakika: TÜİK 2020 asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar?
Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Asgari ücretli milyonlarca kişinin merakla beklediği rakamların bugün telaffuz edilmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. kez bir araya geldi. 7 milyon asgari ücretli çalışan TÜİK'in komisyona sunacağı asgari ücret rakamını merak ediyor. Peki, asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret 2020 zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca işçinin heyecanla beklediği asgari ücret 2020 zam oranını belirlemek üzere komisyon bugün üçüncü kez toplandı. Son gelişmeleri yakından takip eden işçiler, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. TÜİK'in bugün bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? İşte 2020 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...
TÜİK ASGARİ ÜCRET 2020 RAKAMI NE KADAR?
Komisyon, bugün TİSK'in ev sahipliğinde üçüncü kez toplandı. Toplantı saat 14.00'te başladı. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.
TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ: 2 BİN 578 TL
Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi. İlk toplantıdan itibaren Türk-İş'in kararında bir değişiklik olmadı.
BİRİNCİ TOPLANTIDA NE OLMUŞTU?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canı gönülden diliyorum." ifadelerini kullandı.