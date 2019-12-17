Asgari ücrette son dakika: TÜİK 2020 asgari ücret rakamı ne kadar? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar?

Asgari ücret 2020 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca işçinin heyecanla beklediği asgari ücret 2020 zam oranını belirlemek üzere komisyon bugün üçüncü kez toplandı. Son gelişmeleri yakından takip eden işçiler, asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. TÜİK'in bugün bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması ve görüşmelerde ilk rakamların telaffuz edilmesi bekleniyor. Peki, asgari ücret 2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2020'de ne kadar olacak? TÜİK asgari ücret rakamı ne kadar? İşte 2020 asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...