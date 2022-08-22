TOKİ 150 bin sosyal konut projesinde başvuru şartları ve tarihi! Dar gelirli ailelerin, aidat öder gibi ev sahibi olması olma müjdesi!

TOKİ 150 bin konut proje detayları

Bakan Kurum paylaşımında, projeye dair detayları sahibi olan infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde yapılacak.