TOKİ 150 bin sosyal konut projesinde başvuru şartları ve tarihi! Dar gelirli ailelerin, aidat öder gibi ev sahibi olması olma müjdesi!
TOKİ vatandaşları kiracılıktan kurtarmak için var gücüyle çalışıyor. Bu anlamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dar gelirli vatandaşları kira öder gibi ev sahibi yapacaklarını belirtmişti. Projede müracaat ekranı Eylül ayında açılacak. TOKİ'nin sosyal konut projesinden alabilmek isteyen vatandaşlar konut projesi bağlamında başvurularını geride bıraktığımız yıl bulunduğu gibi gene e devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki TOKİ sosyal konut projesi amacıyla müracaat şartları neler olacak? Başvurular ne ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak" dedi. Konut adedinin 150 bini aşacağı projede aslan payının İstanbul'un alacağı belirtilirken, müracaatlarda hane gelir koşulu aranacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesi amacıyla müracaat şartları neler olacak? Başvurular ne ne zaman başlıyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağını bildirdi.
Kira öder gibi eviniz olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının sonrasında yaptığı açıklama ile proje bağlamında müracaatları Eylül ayında alacaklarını açıklamıştı.
Bu kapsamda "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." verisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
TOKİ 150 bin konut proje detayları
Bakan Kurum paylaşımında, projeye dair detayları sahibi olan infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde yapılacak.