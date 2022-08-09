TOKİ 12 ilde 2.757 TL taksitle ev sahibi yapıyor! Kesesinin ağzını açıp 50 bin TL peşinat veren 101.61 m² 3+1 daireyi kapıyor! 120 ay vade...
Ağustos ayında TOKİ'den kiradan çok ucuz taksitle 551 bin TL'ye konut alım detayları vatandaşın gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni konutlar inşa etmeye devam ediyor ve binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. TOKİ pek çok ilde yeni projeler amacıyla hazırlıklara başladı. Hem de yapımı biten konutların satışı da açık artırma ya da kuralı yöntemle devam ediyor. Daire sahibi olmak isteyenler kapsamında ideal taksitlerle daire alma fırsat sunulacak. Her ay duyurduğu projelerle on binlerce bireyi ev sahibi yapan TOKİ yeni projelerini açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı çok sayıda yeni proje başlattı. 2. 757 taksit imkanı ile ucuza daire fırsatları!
Yeni konutlar inşa etmeye devam eden TOKİ 12 ilde daire satışını sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ'den ardı ardına müjdeli haberler geliyor. Uygun taksit olanağı yayınlayan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı onlarca ilde projeler geliştirmeye devam ediyor. Başvuru adımı devam eden projelerin beraberinde pek çok ilçede ihale adımındaki projelerde ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Son olarak duyurulan bilgiye göre, onlarca ilde kuralı ve açık satış yöntemiyle konut satışları sürüyor. İşte projelere dair merak edilenler!
BAKAN KURUM'DAN TOKİ AÇIKLAMASI
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilde başlatacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız.'' ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOKİ başvuruları ilgili detayları şu sözlerle paylaştı;
"TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zaman ki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen geçlerimiz de kota sahibi olacaktır."
SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NASIL YAPILIR ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nın ardından açıklanan sosyal konut projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öne çıkan açıklamaları, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.
Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız.
Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak.
Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Konut kampanyasının ayrıntılarını önümüzdeki ay açıklayacağız." ifadelerini kullandı.
TOKİ fırsatları arasında "GAZİANTEP İLİ ISLAHİYE İLÇESİ DEĞİRMENCİK MAHALLESİ 4. ETAP 430 KONUT" projesi dikkat çekti. Projede 2+1 3+1 evler 2.757 TL taksitle satışa sunuluyor. İşte projeye dair detaylar;