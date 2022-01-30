TOKİ 11 ilde ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 261.530 TL'den başlıyor!

TOKİ sıfır daire almak isteyenlere fırsat dolu haberi duyurdu. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından yapılan son duyurudaki bilgilere göre, 15 projede yer alan daire ve arsalar için başvurular alınmaya başlanacak. Toplamda 11 ilde satış yapılacak. Dairelerin taksit fiyatları ise 604 TL'den başlıyor. Öte yandan 2022 yılında TOKİ'nin yine birçok ilde binlerce yeni konut projesi olduğu öğrenildi. Ev olmak isteyenlerin merak edeceği detaylar haberimizde yer alıyor.