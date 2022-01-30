Belgeyi ibraz ettiği an maaşına kavuşuyor! 25 yıl evli kalan kişiye emeklilik müjdesi! İşte başvuru bilgileri
25 yıl evli kalan kişiye emeklilik müjdesi! Belgeyi ibraz ettiği an maaşına kavuşuyor. Farklı iş kollarında alın teri döken milyonlarca çalışanın en büyük isteği emekli olmaktır. Dışarıdan prim ödeme yoluyla da emekli olunabiliyor. Ev hanımları da bu kapsamda nasıl emekli olacağı konusunda uzmanların yaptığı açıklamaları önemle okuyor. Belirli bir dönem çalışan ve iş hayatına (çocuk vb.) belirli nedenlerden dolayı ara vermek zorunda olan ev hanımları nasıl emekli olacağını öğrenmek istiyor. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyen kişiler emekli olma imkanına sahip olmaktadır.
30.01.2022 11:07
- Son Güncelleme: 30.01.2022 11:09
Tüm vatandaşların en büyük isteklerinden birisi de emekli olarak yaşamını rahatça sürdürmek. Günümüzde çalışan milyonlarca işçi emekli olmak için gün sayıyor. Ev hanımları bu şartlara uyarsa emekli olabiliyor. Yasalarımız vatandaşta emekli olabilmesi için 3 temel şart aramaktadır. Bu şartlardan en önemlisi ise prim ödemek. İsteğe bağlı sigorta sistemiyle çalışma imkanı olmayan ya da çalışmaya ara vermiş olan kişiler hayallerine kavuşabiliyor. Bu kapsamda primlerini kendisi ödeyerek şartlarını yerine getirebiliyor ve böylece emekli olabiliyor. Ev hanımlarının emekli olma şartlarına dair merak edilen tüm bilgileri kapsamlı bir şekilde aktardık.