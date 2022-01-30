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Haberler Ekonomi PTT'den hemen çekilebiliyor!7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

PTT'den hemen çekilebiliyor!7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

7'den 70'e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT'den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak. 2022 yılının gelmesiyle birlikte asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere tüm ödemeler hesaplara zamlı olarak geçecek. Destek ve yardım ödemelerinin miktarı da artıyor. Emekli, memur maaşı ve asgari ücretin belli olmasının ardından tüm ödemeleri yeni miktarları açıklandı. Yardım ve destekler, devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşanıyor. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt veriliyor.

takvim.com.tr
30.01.2022 11:06 - Son Güncelleme: 30.01.2022 11:07
7’den 70’e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT’den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

Destek ve yardım ödemelerinde 2022 yılıyla birlikte önemli bir artış yaşandı. Ödenecek yeni zamlı tutarlar kalem kalem hesaplanarak vatandaşlara duyuruldu. Devletin vatandaşlara yaptığı yardımlar arasında işsizlik maaşı, evde bakım maaşı, engelli aylığı, 65 yaş aylığı gibi aylık yatırılan desteklerin yanı sıra tek seferliğine verilen pek çok destek de bulunmaktadır. Bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanıyor. Başvuruların onaylanması halinde ödemeler PTT ya da banka şubelerinden direkt çekilebiliyor. Verilen desteklerin hepsi haberimizde yer alıyor.

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7’den 70’e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT’den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

DOĞAL GAZ YARDIMI

Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak. Sosyal yardım başvuruları e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabilecek. Ödeme hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.

7’den 70’e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT’den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor." dedi.

7’den 70’e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT’den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ

Elektrik faturasını ödemekte zorlananlar, başvuruda bulunmaları halinde evde yaşayan kişi sayısına göre destek alabiliyor. PTT'ye geçerli kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmek yeterli oluyor.

7’den 70’e tüm vatandaşlara destek müjdesi geldi! PTT’den hemen çekilebiliyor! 18-65 yaş arası herkese para yağacak!

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Evde yaşayan kişi sayısı Yardım Tutarı (TL)

1-2 kişi 103
3 kişi 137,33
4 kişi 171,67
5 kişi 206

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