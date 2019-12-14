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TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kalırken, 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapacak vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. Yapılan duyuruda, başvuruya dair tüm detaylar açıklandı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de konutlar nerelere yapılacak? İşte detaylar...

14.12.2019 12:44 - Son Güncelleme: 14.12.2019 12:46
TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru için geri sayım başladı. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin detayları belli oldu. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi bölgelerde evler yapılacak? İşte TOKİ başvurularına dair tüm detaylar...

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

2020 TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 15 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek.

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri"
2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
4. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...

BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

* T.C. vatandaşı olması,

* Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

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