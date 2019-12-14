TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru için geri sayım başladı. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin detayları belli oldu. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi bölgelerde evler yapılacak? İşte TOKİ başvurularına dair tüm detaylar...