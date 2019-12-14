TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir...
TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların başlamasına kısa bir süre kalırken, 2+1 ve 3+1 konutlar için başvuru yapacak vatandaşlar şartları araştırmaya başladı. Yapılan duyuruda, başvuruya dair tüm detaylar açıklandı. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de konutlar nerelere yapılacak? İşte detaylar...
TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvuru için geri sayım başladı. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin detayları belli oldu. Peki, TOKİ 100 bin konut başvuru şartları nedir? 2020 TOKİ hangi illerde konut yapacak? İstanbul, Ankara, İzmir'de hangi bölgelerde evler yapılacak? İşte TOKİ başvurularına dair tüm detaylar...
TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.
Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL
Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL
Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri"
2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
4. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.