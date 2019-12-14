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SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, Bağ-Kur'lular için de Ahilik Sandığı sistemi ile devreye giriyor.. Peki esnafın işsizlik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlar neler? İşsizlik maaşı kaç lira olacak? Maaş oranı neye göre belirlenecek? İşsizlik maaşına ilişkin merak edilen detayları Faruk Erdem sizler için kaleme aldı.

14.12.2019 10:59 - Son Güncelleme: 14.12.2019 11:05
SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, Bağ-Kur'lular için de Ahilik Sandığı sistemi ile devreye giriyor. Bunun yolunu açan düzenleme önce 2019'a, sonra da 1 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

1 Ocak'tan itibaren Ahilik Sandığı devreye girecek. Sandık primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek.

SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

Bu ödeme zorunlu olacak. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 liralık brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51,17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25,59 lira verecek.

SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

ŞARTLAR NELER?
Esnafın işsizlik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlar normal çalışanların şartlarıyla paralellik gösteriyor. Son 3 yıl içinde 600 gün faaliyetini sürdüren ve sandık primi ödeyenler işsizlik maaşından faydalanacak.

SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

İşsizlik maaşı alabilmek için iş yerinin kapanması ya da mahkemeye iflas için başvurulmuş olması gerekecek. Faaliyet sona erdikten sonra işsizlik maaşı talep edilebilecek.

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