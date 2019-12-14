SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?
SSK'lı çalışanların yararlandığı işsizlik maaşı, Bağ-Kur'lular için de Ahilik Sandığı sistemi ile devreye giriyor.. Peki esnafın işsizlik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlar neler? İşsizlik maaşı kaç lira olacak? Maaş oranı neye göre belirlenecek? İşsizlik maaşına ilişkin merak edilen detayları Faruk Erdem sizler için kaleme aldı.
14.12.2019 10:59
- Son Güncelleme: 14.12.2019 11:05
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