SSK'lıların yararlandığı işsizlik maaşı Bağ-Kur'lular için de devreye giriyor! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

Bu ödeme zorunlu olacak. Mevcut prime esas kazanç alt sınırına göre, yani şu anda uygulanan 2.558,40 liralık brüt asgari ücrete göre esnaftan aylık en az 51,17 lira kesinti yapılacak. Devlet de bunun üzerine 25,59 lira verecek.



