Bu sabah yeni hareketlilik yaşandı duyan kulaklarına inanamadı! Altın fiyatları yine şaşırttı! 18 Kasım’da Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında hareketlenmeler devam ediyor. Yatırım için tercihini altından yana kullananlar altın fiyatlarındaki değişimleri sık sık takip ediyor. 2021 yılında küresel piyasalardaki kritik gelişmeler milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 18 Kasım'da sabah saatlerinden itibaren altındaki son durum yoğun olarak araştırılıyor. Bugün gram altın güne 653 TL ile başlarken, çeyrek fiyatı ise 1040 TL'den işlem görüyor. İşte 18 Kasım'da Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman görüşleri...