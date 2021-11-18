Bu sabah yeni hareketlilik yaşandı duyan kulaklarına inanamadı! Altın fiyatları yine şaşırttı! 18 Kasım'da Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Altını yatırım aracı olarak gören milyonlarca kişi fiyatları yakından takip ediyor. 18 Kasım Perşembe günü itibariyle altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Son zamanlarda peş peşe rekor kıran altında son durum merak ediliyor. Anlık değişen gram, çeyrek, yarım, tam altında bugün alış satış fiyatındaki son duruma haberimizde yer verdik. Sabah saatlerinde yoğun olarak araştırılan gram altının fiyatı 653'ü, çeyrek altın fiyatı da 1041 TL'yi buldu. Peki; altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Gram, çeyrek, yarım, tam altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım 2021 Perşembe altın fiyatları son dakika...
18.11.2021 06:52
- Son Güncelleme: 18.11.2021 06:52
Altın fiyatlarında hareketlenmeler devam ediyor. Yatırım için tercihini altından yana kullananlar altın fiyatlarındaki değişimleri sık sık takip ediyor. 2021 yılında küresel piyasalardaki kritik gelişmeler milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. 18 Kasım'da sabah saatlerinden itibaren altındaki son durum yoğun olarak araştırılıyor. Bugün gram altın güne 653 TL ile başlarken, çeyrek fiyatı ise 1040 TL'den işlem görüyor. İşte 18 Kasım'da Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve uzman görüşleri...