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Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığınız bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin SGK'ya bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. Yanlış kod işsizlik maaşından ediyor. Hata varsa düzeltme imkanı da var. İşte işsizlik maaşının yolunu açan ya da kapatan kodlar.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
26.09.2022 13:10 - Son Güncelleme: 26.09.2022 13:31
Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığını bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

Çalışanların en önemli güvencelerinden biri işsizlik ödeneği. Son 3 yılda 600 gün prim günü olup son 120 gün iş akdi devam eden çalışanlar, işten çıkartıldıklarında ya da haklı nedenle fesih yaptıklarında 6 ila 10 ay süreyle işsizlik ödeneğine kavuşuyor.

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Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığını bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. İŞKUR, 47 farklı işten çıkış kodundan uygun olanlara işsizlik ödeneği bağlıyor. Yani bu kodlara dayanarak işçinin işsizlik ödeneği almaya hak kazanıp kazanmadığını tespit ediyor.

Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığını bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

TAZMİNAT OYUNUNU BOZUN
Bu nedenle işverenin hangi kodla bildirim yaptığı önem taşıyor. Bazı işverenler de işten çıkarttığı çalışanlarına kıdem tazminatı ödememek için işten çıkış kodunu 42-50 arasında değişen kodlardan seçiyor. Bu da işçiyi işsizlik ödeneğinden mahrum bırakıyor.

Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığını bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

DÜZELTME İÇİN 10 GÜN KRİTERİ
İşten çıkış işlemlerinin, iş akdinin feshinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekiyor. SGK'ya hatalı bildirilen kod, bu 10 günlük süre içinde değiştirilebiliyor. Hatanın 10 günlük süreden sonra düzeltilebilmesi için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İşçi tek başına başvuruda bulunamıyor, işveren ile birlikte başvurması gerekiyor.

Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığını bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

İşten çıkış sebebi konusunda işçi ve işveren arasında anlaşmazlık olması halinde, davayı kazanan işçi, hak kazandığı işsizlik ödeneğini de alıyor.

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