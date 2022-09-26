Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığınız bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız

TAZMİNAT OYUNUNU BOZUN

Bu nedenle işverenin hangi kodla bildirim yaptığı önem taşıyor. Bazı işverenler de işten çıkarttığı çalışanlarına kıdem tazminatı ödememek için işten çıkış kodunu 42-50 arasında değişen kodlardan seçiyor. Bu da işçiyi işsizlik ödeneğinden mahrum bırakıyor.