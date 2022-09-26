Çalışanlar dikkat! İşten çıkarıldığınız bu kodla bildiriliyorsa işsizlik maaşı alamazsınız
İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin SGK'ya bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. Yanlış kod işsizlik maaşından ediyor. Hata varsa düzeltme imkanı da var. İşte işsizlik maaşının yolunu açan ya da kapatan kodlar.
26.09.2022 13:10 - Son Güncelleme: 26.09.2022 13:31
İşsizlik ödeneği bağlanırken işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirdiği işten çıkış koduna bakılıyor. İŞKUR, 47 farklı işten çıkış kodundan uygun olanlara işsizlik ödeneği bağlıyor. Yani bu kodlara dayanarak işçinin işsizlik ödeneği almaya hak kazanıp kazanmadığını tespit ediyor.
DÜZELTME İÇİN 10 GÜN KRİTERİ
İşten çıkış işlemlerinin, iş akdinin feshinden itibaren 10 gün içinde yapılması gerekiyor. SGK'ya hatalı bildirilen kod, bu 10 günlük süre içinde değiştirilebiliyor. Hatanın 10 günlük süreden sonra düzeltilebilmesi için işverenin İŞKUR'a başvurması gerekiyor. İşçi tek başına başvuruda bulunamıyor, işveren ile birlikte başvurması gerekiyor.