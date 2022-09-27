Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Emekliye dev promosyon kampanyası: Halkbank, Vakıfbank, TEB... 13 bin TL almak için son günler!
Bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Eylül ayı bitmeden başvuran emekliye 10 bin TL'yi geçen promosyon ödemesi yapılacak. 31 Ağustos günü olan son başvuru tarihi 30 Eylül'e kadaru uzatıldı. Peki Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emeklilere müjde üstüne müjde! Emekli maaşının yanında ek ödeme de almak isteyen vatandaşlar kamu ve özel bankaların yolunu tutuyor. Eylül ayında bankaların promosyon ödemeleri arttı. Güncel promosyon ödemelerinde limit 10 bini geçti. Promosyon ödemesiyle birlikte yanında emekli yakınını kampanyaya dahil edenler ise 13 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi güncel emekli promosyon kampanyaları!
EMEKLİ PROMOSYON VEREN BANKALAR
ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası 1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.
TÜRKİYE FİNANS
Türkiye Finans, 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7.500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere, 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;
1.499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3.000 TL'ye kadar
1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL'ye kadar
2.500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.
Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2,500 TL'ye varan nakit ödül veriliyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
2 Ağustos 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 4.850 TL; 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 6.000 TL; 2.500 TL'nin üzerindeyse 7.250 TL nakit promosyon ödeniyor.
Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 100 TL ek nakit ödül ödeniyor.
Emekli yakınını bankaya getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplamda 10 kişi için bu imkandan yararlanılabiliyor.