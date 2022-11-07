Memur ve emekli maaşlarına refah payı! Maaşlara nasıl yansıyacak? Memur ve emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI! Enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.91 ile 21.61, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.99 ile 22.75 arasında beklenirken, 5-10 puanlık bir refah payı da gündemde. Peki bu refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte detayları...
Memurlar ve emekliler şimdiden Ocak zammına kilitlendi. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Zam merakla beklenirken, çıkacak orana 5-10 puan arasında bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için de kollar sıvandı. Peki bu durumda memurları, emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor? İşte yanıtı…
4 AYDA NE ÇIKTI?
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 çıktı. Bu orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 11.88 zam oluştu. Kesin oran için geriye 2 veri kaldı. Ancak ipucu da var. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında bulunuyor.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı eğer 5 puan refah payı eklenirse yüzde 20.91'i, 10 puana ulaşılırsa 25.91'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 5 puanlık refah payıyla yüzde 13'e çıkarılırsa yüzde 22.51, 10 puan refah payıyla yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 27.83 olacak.
YILLIK TÜFE YÜZDE 73.12 ÇIKARSA
2022 yılı enflasyonunun yüzde 73.12 olması halinde ise ikinci 6 aylık enflasyon 21.61'u bulacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.61, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 22.75 çıkacak.
Eğer 5 puanlık refah payı uygulanırsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 26.61'e, 10 puanlık refah payı uygulanırsa da yüzde 31.61'e yükselecek. Aynı enflasyon tahmini gerçekleşir ve memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 5 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 13'e çıkarılırsa Ocak zammı yüzde 28.43'e, 10 puanlık iyileştirmeyle yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 34.11'e ulaşacak.
TABAN AYLIK DA DEĞİŞECEK
Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Bu yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık önce 2 bin 500, ardından da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu tutarın da Ocak ayından itibaren güncellenmesi söz konusu olabilecek.
YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR
Kesin zam oranları 3 Ocak'ta enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Eğer zam oranlarına refah payı eklenmesi kesinleşirse, bunun için bir yasal düzenleme yapılacak. En geç Ocak ayında düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.