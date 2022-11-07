Memur ve emekli maaşlarına refah payı! Maaşlara nasıl yansıyacak? Memur ve emeklilerin Ocak zammı ne kadar olacak?

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA

İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı eğer 5 puan refah payı eklenirse yüzde 20.91'i, 10 puana ulaşılırsa 25.91'i bulacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 8'lik toplu sözleşme zammı 5 puanlık refah payıyla yüzde 13'e çıkarılırsa yüzde 22.51, 10 puan refah payıyla yüzde 18'e yükseltilirse yüzde 27.83 olacak.