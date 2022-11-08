‘S’, ‘Ş’ VE ‘K’ harfleri varsa sigortanız iptal edilecek! EYT'de sigorta girişi 1989-1993-1998-2022 + yaş primi dolanlar maaş alamayacak!
EYT düzenlemesinin yasalaşmasına artık ramak kaldı. Son EYT açıklaması Numan Kurtulmuş'tan geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''EYT son şekline geldi. Belli bir takvimde, onu açıklamak bize düşmez. Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesi de oldukça geniş bir kitlenin 'olur' dediği, bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum.'' dedi. EYT beklenirken bu hatalara düşmeyin! 'S', 'Ş' VE 'K' harfleri varsa sigortanız iptal edilecek! İşte tüm merak edilenler!
Ocak 2023 ile yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili bunlara dikkat etmeyenlerin başı yanabilir. Milyonlarca emeklilikte yaşa takılan EYT düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Toplam EYT'li sayısının 4,5 milyon civarında olduğu tahmin edilirken, düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülüyor. Emekli olduktan sonra iş hayatına devam etmek isteyenler, SGK hizmet dökümüne kritik harflerle karşılaşanlar kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. EYT'yi merakla bekleyen bazı kişilerin sigorta dökümünde ise 'S', 'Ş' ve 'K' harfleri görülüyor. Bu harfler varsa elinizi çabuk tutun! Aralık ayı gelmeden...
Son dakika EYT haberleri... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında milyonları yakından ilgilendiren EYT ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
''Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir konu yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, eldeki imkanlar ve önceliklerimiz istikametinde vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT son şekline geldi. Belli bir takvimde, onu açıklamak bize düşmez. Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesi de oldukça geniş bir kitlenin 'olur' dediği, bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum.
Sorunu çözmenin yolu, sorunun muhataplarının memnun olmasını temin etmektir.
Bütün istek ve talepler değerlendiriliyor. İmkanımız varsa adım atılır, yoksa yine bizim en temel özelliklerimizden birisi olmayacak duaya amin demeyiz. Vatandaşı lüzumsuz yere hiç bir zaman, (Mali disiplin) orada da çok ciddi, Kopenhag kriterlerinin altında Türkiye'nin belli bir disiplini korumaya gayret ediyoruz. Çok şükür bu kadar çok kamu tarafından destek verilmesine rağmen mali disiplini ciddi bir şekilde korunuyor.
İşin zor kısmının geride kaldığına inanıyorum. İnşallah disiplinle gayretle, iyi niyetle bu süreci sürdüreceğiz."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de son EYT açıklamasında şöyle konuşmuştu:
"Bu konuyla ilgili şunu söyleyeyim bir defa. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok öncelikle onu söyleyeyim. Televizyonda çıkarıyorlar işte 'şunlar da girecek bunlar da çıkacak' öyle bir şey yok. 1999 yılı öncesi biliyorsunuz yaş ile ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz.
Önümüzde tek bir model var yani çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yılları gibi, bunları gözden geçirip, en uygun en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak.