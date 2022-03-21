Başvurular kimlikle alınıyor! Arabasını yenileyecekler, düğünü olanlar, borçlular... PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak!

Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere PTT'den güzel haber geldi. Başvuru yapanlara hemen nakit 80 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere özel olarak hazırlanan kampanyadan 80 yaşın altında olanlar yararlanabilecek. Kefilsiz, şartsız verilen PTT kredilerinden maaşını PTT'den alanlar daha avantajlı yararlanabilecek. Hali hazırda zaten PTT müşterisi olanlara daha az faiz uygulanacak. Emekli maaşını başka bir bankadan alıp PTT'den kredi çekmek isteyenlere ise farklı faiz oranı uygulanacak. İşte detaylar...