Başvurular kimlikle alınıyor! Arabasını yenileyecekler, düğünü olanlar, borçlular... PTT emeklilere 80.000 TL veriyor, hafızalara mıh gibi kazınacak!
Milyonlarca kişi arabasını yenilemek, düğün yapmak, borcunu ödemek ya da başka acil işleri için uygun faizle kredi veren bankaları araştırıyor. Tam da bu noktada artık alternatif olarak PTT devreye giriyor. Bankaların yanı sıra kredi veren nadir kurumlardan olan PTT en az 1.250 - en en fazla 80.000 TL kredi veriyor. Dileyen 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin TL kredi çekebiliyor. Yalnızca emekliler uygun faiz oranlarından yararlanabiliyor. Emekliler için hazırlanan yepyeni PTT kampanyasının detayları şöyle:
Acil nakit ihtiyacı olan emeklilere PTT'den güzel haber geldi. Başvuru yapanlara hemen nakit 80 bin TL'ye kadar kredi veriliyor. Emeklilere özel olarak hazırlanan kampanyadan 80 yaşın altında olanlar yararlanabilecek. Kefilsiz, şartsız verilen PTT kredilerinden maaşını PTT'den alanlar daha avantajlı yararlanabilecek. Hali hazırda zaten PTT müşterisi olanlara daha az faiz uygulanacak. Emekli maaşını başka bir bankadan alıp PTT'den kredi çekmek isteyenlere ise farklı faiz oranı uygulanacak. İşte detaylar...
PTT'DEN KREDİ DESTEĞİ!
PTT anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile kredi vermeye başladı. Başvurularda ise pek fazla evrak istenmiyor. Vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesine giderek başvuru yapabiliyor. Kişinin ihtiyacına göre belirlenen kredi tutarını da geri öderken uygun taksit sunuluyor.
PTT tarafından 'Acil nakit ihtiyacı olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!' başlığı ile sunulan kampanyanın detaylarına gelin hep birlikte bakalım...
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