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Haberler Ekonomi Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeye göre bundan böyle kredi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak. Tüketiciye her iki türde de teklif sunulacak. Değişiklikle tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Uygulama 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlayacak. İşte kredilerde yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...

takvim.com.tr
23.09.2022 10:29 - Son Güncelleme: 23.09.2022 11:57
Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

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Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

KREDİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerine "yan finansal ürün" başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan maddeler eklendi.

Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

BİLGİYİ SUNMAK ZORUNDA OLACAKLAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.

Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

AÇIK TALEPSİZ SİGORTA YAPTIRILMAYACAK

Tüketicinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak.

Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresi ile uyumlu, dain-i mürtehini kredi veren olan sigorta poliçesi, tüketiciye önerilen kredinin koşullarında değişikliğe sebep olmaksızın kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak.

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