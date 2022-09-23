Kredi çekeceklere müjde üstüne müjde! Yeni düzenleme geldi! Artı kredi çekerken içiniz rahat olsun! Zorla sigorta yok, 14 gün içinde...
Resmi Gazete'de de yayımlanan düzenlemeye göre bundan böyle kredi sözleşmeleri sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak. Tüketiciye her iki türde de teklif sunulacak. Değişiklikle tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Uygulama 1 Ocak 2023'ten itibaren resmen başlayacak. İşte kredilerde yeni düzenlemeye ilişkin detaylar...
Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.
KREDİ YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmeleri yönetmeliklerine "yan finansal ürün" başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü ürün veya hizmet ile kredi bağlantılı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan maddeler eklendi.
BİLGİYİ SUNMAK ZORUNDA OLACAKLAR
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve her iki yönetmelikte de bu yönde düzenlemeler içeren yönetmeliklere göre, kredi verenler; tüketicinin talep ettiği kredi tutarı ve süresi esas alınarak hazırlanacak örnek ödeme planı ile sigortalı ve sigortasız kredi teklifleri sunulması halinde, her iki teklife ilişkin örnek ödeme planları, kredi taksit tutarlarının eşit olması halinde örnek ödeme planı yerine taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarına ilişkin karşılaştırmalı bilgiyi sunmak zorunda olacaklar.