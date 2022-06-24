TOGG’da ilk hangi model pazara çıkacak? İşte TOGG’un yollara ineceği tarih

Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik etmesi beklenen Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 4. yılını dolduruyor.

Derlenen bilgilere göre, dünyada oyuncuları henüz başlangıç çizgisinde olan elektrikli akıllı cihazlar yarışında, Türkiye'nin küresel markası olarak boy gösteren Togg, seri üretime geçme konusunda son hazırlıklarını yapıyor.