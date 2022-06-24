TOGG'da ilk hangi model pazara çıkacak? İşte TOGG'un yollara ineceği tarih
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un kuruluşunun üzerinden 4 yıl geçti. Milyonlarca kişi TOGG'un yollara ne zaman ineceğini merak ediyor. 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla Türkiye'nin yerli ve milli otomobil rüyası için kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik etmesi beklenen Togg, 25 Haziran'da kuruluşunun 4. yılını dolduruyor.
Derlenen bilgilere göre, dünyada oyuncuları henüz başlangıç çizgisinde olan elektrikli akıllı cihazlar yarışında, Türkiye'nin küresel markası olarak boy gösteren Togg, seri üretime geçme konusunda son hazırlıklarını yapıyor.
Gelinen noktadan geriye dönüp bakıldığında, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık 2020'de gerçekleşen toplantıda "C-SUV", C-Sedan" modellerin özelliklerinin ilk kez kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, hem markalaşma hem de üretim anlamında önemli adımlar atıldı.
Türkiye'nin klasik otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine dönüşüm devriminin öncüsü olarak kabul edilen projede süreç, yola çıkılırken planlandığı şekilde devam ediyor. Bu çerçevede, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, Gemlik'te 18 Temmuz 2020'de başladığı tesis inşaatı çalışmalarında sona yaklaştı.
Çalışanlarının en az yüzde 30'u kadınlardan oluşacak tesiste, üretim başlangıcında yerlilik yüzde 51 olacak, 2025'te yüzde 68'e kadar ulaşacak.