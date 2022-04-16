Devletten vatandaşlara geri ödemesiz nakit destek! Bakanlık duyurdu! Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı!
Kayıt ol hemen al! Başvurular kabul edilmeye başladı! Ülke içi üretimin yükselmesi ve bu sayede dışa bağımlılığın azalması amacıyla detaylı hizmetler yayınlayan Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni dönemde de çiftçileri değişik kategoriler altında destekleyeceğini duyurdu. İşte bakanlığın çiftçi desteklerine dair haberin ayrıntıları
16.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 16.04.2022 09:07
Verim Kaybı Yaşayan Tarım Arazilerine Geri Ödemesiz Nakit Desteği
Tarım ve Orman Bakanlığı, iklim krizinin etkilerinden biri olan kuraklık sebebi ile tarım arazilerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere, dekar başına hibe ödemesi yapacağını bildirdi. Söz konusu hibe tutarları şu şekilde belirlendi: