Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Togg'da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

Togg'da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

Togg engelli indirimi var mı, olacak mı sorusu fiyat listesinin açıklanmasının ardından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg hakkında en çok merak edilen sorular bugün açıklığa kavuştu. Togg'un başlangıç fiyatı 953 bin TL olacak. İki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak otomobilin fiyatı, aracın donanım özellikleri ve menzil değerine göre değişiyor. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar?

15.03.2023 11:06 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:06
Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

Togg 2023 fiyat listesinin belli olmasının ardından engelli indirimi var mı, olacak mı merak ediliyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Togg, C-segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Buna göre, otomobilin adı T10X oldu. Otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar? Togg engelli araç fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ OLACAK MI, NE KADAR?

Öncelikle şunu belirtelim ki Togg satışlarında engelli indirimi olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin bir açıklama olduğunda haberimizde eklenecektir.

Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

TOGG FİYAT LİSTESİ 2023!
Togg'un fiyatı belli oldu.

Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

T10X'in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

SON DAKİKA