Togg’da engelli indirimi var mı, olacak mı? TOGG ENGELLİ İNDİRİMİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ 2023!

Togg 2023 fiyat listesinin belli olmasının ardından engelli indirimi var mı, olacak mı merak ediliyor. Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili Togg'un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Togg, C-segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Buna göre, otomobilin adı T10X oldu. Otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınacak. Peki Togg engelli indirimi yapılacak mı, ne kadar? Togg engelli araç fiyat listesi belli oldu mu? İşte detaylar...