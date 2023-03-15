TOGG T10X V1, V2 UZUN- Standart menzil FİYAT LİSTESİ! TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE RENKLERİ 2023! Beygir, KM hız, şarj süresi...
Türkiye'nin otomobili Togg'un heyecanla beklenen satış fiyatı belli oldu. Bu kapsamda TOGG'un özellikleri ve menzili hakkında aramalar hız kazandı. Peki, TOGG özellikleri nedir? Hangi renkler var? İşte tüm detaylar...
Merakla beklenen yerli otomobil TOGG'un fiyat listesi belli oldu. Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Peki, TOGG'un özellikleri neler, hangi renkler var? TOGG menzili ne kadar? İşte detaylar...
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.
Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg C Segment SUV ön sipariş tarihleri...
Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
523 kilometre menzil seçeneği
Togg, akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.