TOGG T10X V1, V2 UZUN- Standart menzil FİYAT LİSTESİ! TOGG TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE RENKLERİ 2023! Beygir, KM hız, şarj süresi...

Merakla beklenen yerli otomobil TOGG'un fiyat listesi belli oldu. Togg: 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Peki, TOGG'un özellikleri neler, hangi renkler var? TOGG menzili ne kadar? İşte detaylar...