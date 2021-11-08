TOGG'a "Great Place to Work" sertifikası
Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.
5 kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda "güvenilirlik", "saygı", "hakkaniyet", "gurur" ve "takım ruhu" başlıkları üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışmayı başarıyla tamamlayan TOGG, sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.
"ÇEVİKLİĞE ENGEL OLABİLECEK UYGULAMALARA YER VERMİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Karakaş, "Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu.