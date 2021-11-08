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TOGG'a "Great Place to Work" sertifikası

Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.

08.11.2021 12:11 - Son Güncelleme: 08.11.2021 12:11
TOGG’a Great Place to Work sertifikası

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurum kültürü konusunda küresel otoritelerden olan Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.

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TOGG’a Great Place to Work sertifikası

TOGG açıklamasına göre, klasik dikey hiyerarşik yapı ve unvanlar yerine çevik ekipler oluşturan TOGG, insan ve güven odaklı bir kurum kültürü inşa ettiğini uluslararası bir sertifikayla tescilledi.

TOGG’a Great Place to Work sertifikası

5 kıtada, 60'tan fazla ülkede kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work Enstitüsü'nün yürüttüğü programda "güvenilirlik", "saygı", "hakkaniyet", "gurur" ve "takım ruhu" başlıkları üzerinden çalışanların kurum kültürüyle ilgili deneyimlerini ölçen çalışmayı başarıyla tamamlayan TOGG, sertifika almaya ve "En İyi İşverenler Listesi"ne girmeye hak kazandı.

TOGG’a Great Place to Work sertifikası

"ÇEVİKLİĞE ENGEL OLABİLECEK UYGULAMALARA YER VERMİYORUZ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, yeni bir organizasyon olmalarına rağmen, güven ve aidiyet duygusunun şirket kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

TOGG’a Great Place to Work sertifikası

Karakaş, "Great Place to Work araştırmasına stratejik hedeflerimiz dahilinde global bir platformda güçlü ve gelişime açık alanlarımızı kıyaslamalı olarak görmek amacıyla katıldık ama sonuç bundan fazlası oldu.

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