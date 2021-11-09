SGK’ya müracaat etmek yeterli, 2 ay içinde... 5 yıl çalışıp emekli olma şansı! 1800 gün prim ödemesi yapana maaş bağlanıyor!

Erken emekli olmak, çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişinin en büyük rüyasıdır. Bu imkandan yararlanmak isteyenler için erken emeklilik fırsatı sunuldu. Bu bağlamda SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemesi yapma şartı bulunuyor. Yani SGK'ya başvurduğu tarihte en az 1.800 gün ödenmiş priminin olması gerekiyor. Aksi halde, sevk işlemleri yapılmıyor ve bu kişilere maaş da bağlanmıyor. Söz konusu bu şartları sağlayanlar 5 senede emekli olma şansı elde ediyor. Peki, kimler 5 yılda emekli olabiliyor? İşte erken emekliliğe dair tüm merak edilenler!