SMS ile bildiriliyor! Ödemeler 24 ay sürüyor! Her ay 3 bin 900 TL banka hesaplarına yatırılıyor!

Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı. Her ay 3 bin 900 TL banka hesaplarına yatırılıyor! Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını çoğu süre iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak zorunda kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor.