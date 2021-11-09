SMS ile bildiriliyor! Ödemeler 24 ay sürüyor! Her ay 3 bin 900 TL banka hesaplarına yatırılıyor!
Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor! Pek peşe açıklama yapıldı. Destek, para, yardım, ödeme, anne destek, bakıcı parası, bakıcı yardımı... Ön Kayıt işlemleri sadece internet üzerinden yapılmaktadır. Projeye başvurabilmeniz için ilk evvelce e-devlet şifrenizin olması gerekmektedir. Sistem, müracaat numarasını müracaat sırasına göre otomatik olarak vermektedir. Kesin Kayıt ise, illerdeki Proje ofislerinde yapılmaktadır. Projeye, "www.sgkegitimlibakici.org" ya da "www.sgk.gov.tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle müracaat yapılabiliyor.
Gözler oradaydı! Peş peşe açıklandı. Her ay 3 bin 900 TL banka hesaplarına yatırılıyor! Çocuklu çalışan annenin, hem işini takip etmesi hem de çocuklarına bakabilmesi çok zor. Bu nedenle, pek çok çalışan iş kadını çoğu süre iş hayatından çekilip, çocuklarına kendisi bakmak zorunda kalabiliyor. Çoğu çalışan anne de bakıcıyla bu süreci götürüyor. Ancak doğru bakıcıyı bulmak ya da maddi olarak bu ek masrafı karşılayabilmek aileler için güç olabiliyor.
Çalışmak, işe geri dönmek ya da yeni bir işte çalışmaya başlamak isteyen kadınlar için, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aylık 325 Euro (yaklaşık 3 bin 200 lira) 'Çalışan Anne Desteği' sağlıyor. Destek miktarı 2021'de aylık 325 Euro. 2022'de 350 Euro'ya çıkacak. Özel gereksinimli çocuğu olan annelere çoktan 50 Euro ödeniyor. Proje ile kadın istihdamının artırılması ve sigortalı eğitimli bakıcı çalıştırılması teşvik ediliyor.
0-2 YAŞ ARASI ÇOCUK
Avrupa Birliği (AB) ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK'nın yürüttüğü 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuğuyla ikamet eden anneler, e-Devlet parolası ile 'sgkegitimlibakici.org' ve 'sgk.org.tr' adresi üzerinden müracaat yapabiliyor. Desteğe, müracaat tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor.
ÖN BAŞVURU VE YEDEK LİSTE
Bu gibi projelerde kontenjan sınırlı. Fakat çocuklarda 0-24 ay koşulu olmasından bu zamanı tamamlayanlar sistemden çıkıyor ve yeni anneler projeye dahil ediliyor. Bunun amacıyla de ön müracaatlar alınmaya devam ediliyor. Böylece yedek bir liste hazırlanıyor. Sırası gelen anneye asıl listeye alınıyor ve SMS'le bilgilendirliyor. 'Sıra gelmez' demeyin müracaat yapın.
BUNLARA DİKKAT!
Başvuru amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birisinde ikamet etmelisiniz.
En geç net kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin beraberinde sigortalı ve tam vakitli çalışıyor olmalısınız.
Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam vakitli sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız. Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor. Ayrıca bakıcının aşağı yukarı 1.200 liralık sigortası da anne doğrultusundan yatırılıyor.