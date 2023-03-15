Brüt yerine Net ödeme + 10 yıllık prim desteği + vergide %90 indirimi de ek! Asgari ücretliye 11.760 TL MAAŞ!
Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusu gündemde yer alırken, bir yandan da 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrası bölgedeki istihdamı artırmak, çalışanların göçünü önlemek için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda asgari ücretin bu illerde brüt yerine net ödenmesi gündeme geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İki büyük deprem sonrası zarar gören fabrikaların yeniden inşası, sanayi bölgelerinin ayağa kaldırılması için acil eylem planı yaşama geçirilirken, bir yandan da çalışma hayatında yeni tedbirler devreye alınıyor. İşte merak edilenler.
Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Brüt yerine net ödeneceği konuşuluyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Büyük felakete yol açan depremin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçerken, bölgede yaraları sarmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda asgari ücret hakkında yeni bir karar aşamasına geçildi. Söz konusu önerinin kabulü durumunda asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmenin detayları...
FLAŞ ASGARİ ÜCRET DETAYI! 11.760 TL ...
Son dakika haberi... Asgari ücrete yeni düzenleme ile ilgili detaylar çok konuşuldu. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası hızlıca harekete geçildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na deprem bölgesine yeni asgari ücret tarifesine ilişkin yoğun bir talep olduğu belirtilirken, asgari ücretin brütü kadar bölüme prim muafiyeti de değerlendiriliyor.
Bölgedeki işletmelerden gelen bu önerinin kabulü durumunda 11 ilde asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek.