Brüt yerine Net ödeme + 10 yıllık prim desteği + vergide %90 indirimi de ek! Asgari ücretliye 11.760 TL MAAŞ!

Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiriyor. Brüt yerine net ödeneceği konuşuluyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Büyük felakete yol açan depremin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçerken, bölgede yaraları sarmak için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Bu kapsamda asgari ücret hakkında yeni bir karar aşamasına geçildi. Söz konusu önerinin kabulü durumunda asgari ücret 11 bin 760 liraya yükselecek. İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren son dakika gelişmenin detayları...