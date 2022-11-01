SSK, Bağkur'luya 5.439 TL, memura 11 bin 664 TL maaş! Son 2 veri! Yeni hesap %65.2 zam! Öğretmen, polis, hemşire, doktor 2023 maaş tablosu!
Ocak zammı için hesaplamalar yeni verilerle birlikte güncellendi. Memur, memur emeklisi ve esnaf emeklisi dikkat! Milyonları yakından ilgilendiriyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı. Açıklanır açıklanmaz da gözler emekli ve memur maaşlarının hesaplanmasına çevrildi. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında yeni hesaplamalar ortaya çıktı. İşte emekli memur meslek meslek 2023 maaş tablosu!
01.11.2022 09:08 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:08
Emekli ve memurlar 2023 Ocak zam oranı hakkında yeni gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediyor. Merkez Bankası 2022 yıl sonu enflasyon tahminini revize etti. Zam oranının netleşmesiyle birlikte polis, öğretmen, hemşire, doktor, vaiz, profesör gibi meslek dallarının ve bu mesleklerden emekli olan kişilerin maaşları netleşecek. Peki, 2023 Ocak'ta polis, doktor, hemşire, vaiz, öğretmen ne kadar maaş alacak? İşte emekli memur Ocak 2023 maaş tablosu!
MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ
Ancak artışa ilişkin ipucu geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın sonuncu enflasyon raporunun tanıtımına ilişkin toplantıda, "2022 yıl sonunu enflasyon tahminini yüzde 65.2'ye güncelledik" dedi.