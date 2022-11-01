SSK, Bağkur'luya 5.439 TL, memura 11 bin 664 TL maaş! Son 2 veri! Yeni hesap %65.2 zam! Öğretmen, polis, hemşire, doktor 2023 maaş tablosu!

TÜİK şu ana kadar 3 aylık enflasyon verisini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 7.05 olarak gerçekleşti. Geriye sadece ekim, kasım ve aralık ayları kaldı.