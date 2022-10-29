Maaşı 3.500, 4.000 TL üstü olan herkes alacak! SGK son dakika açıkladı! Emekliye 3.500 TL ödeme! 'Üç yıl maaş sözü veriyorum' lafı yeterli!
Milyonlarca emekli banka promosyonlarını almaya hazırlanıyor. Banka promosyonlarında 8.000 liraya varan tutarlar ortaya çıkarken, emekliler kazançlı çıkmak, fırsatları kaçırmamak için pek çok soruya cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmayla emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. İşte detaylar...
29.10.2022 09:35 - Son Güncelleme: 29.10.2022 09:35
Edinilen bilgiye göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan protokoller, 1 Kasım'da yenilenecek.
Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
Bu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek. Promosyon imkânından yararlanmak isteyenlerin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekiyor.