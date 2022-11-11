Altın fiyatları resmen tsunami gibi kasıp kavurdu! Altın alacaklar, satacaklar o tarihe dikkat! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 18, 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları haftanın son prosedür günü soluksuz takip ediliyor. Altın fiyatları, dün ABD enflasyon rakamlarından sonra yükselişe geçti. ABD enflasyon rakamları 7,7 olarak açıklanırken beklentilerin altında kaldı ve altın fiyatları adeta kasıp kavurdu. ABD bilgileri evveli ons altın fiyatu 1710 dolar iken verilerden sonra 1748 dolara yükseldi. Gram altın a 1022 civarında iken 1041 liraya çıktı. Sonuç olarak gram altın son üç ayın en yüskek, ons altın ise son iki ayın en yüksek civarını test etmiş oldu. Ons altın bugün 1759 dolara kadar yükselirken altın fiyatları resmen kasıp kavurdu. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları kaç lira? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Ataaltın, Atabeşli, gremse ne kadar?
Altın fiyatları, ABD enflasyon rakamları ardından yükselişe geçti. Veriler, bekledintlerin altında gelmesi Fed'in faiz artışlarında daha sakin politikalar izleyeceği beklentisi ile altın fiyatları adeta kasıp kavurdu. 1 gram altını olan bile köşeyi döndü.
Ekonomist İslam Memiş "o güne dikkat" dedi ve altında yeni zirveleri paylaştı
Altı aydır manipüle edilen emtiaların bu hafta yükselişini devam ettireceğini düşündüğünü aktaran İslam Memiş, "Ancak Perşembe gününe dikkat!" dedi. Gerekçesini de ABD'nin enflasyon bilgilerini açıklayacak olmasına bağladı. Enflasyon bilgileri ile alakalı Geçen ay yüzde 8,2 belirtiler ABD enflasyon verisi beklentinin üstünde gelmişti. Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor" dedi.
Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip seviyelerin görüldüğünü ifade eden İslam Memiş, bundan ileri süreçte yeni bahaneler ile yükselişlerin görüleceğini belirti. Altın ve Para Piyasaları Eksperi İslam Memiş, köşesinde takip edeceği yeni zirveleri de paylaştı.
Uzmanlardan Ons altın yorumları
Geçtiğimiz hafta piyasalarda iyimserliğin arttığını söyleyen altın uzmanları, Piyasalar pozitif veriyi bulunca anında bunu değerlendirmeye alıyorlar. Altın pazarı ABD tarım dışı istihdam bilgisini beğenmiş ve fiyatlar yükselmiş. Ons altında yükselişler olmuş ve hem de yüzde 3'ün üstünde fiyat artmış. Artık ons altında artışın devam etmesini bekleriz. Altın fiyatları şu anda varolduğu noktadan 1.727 dolar civarına kadar biraz zorlanabilir. Fakat o seviyeyi de geçip gitmesini bekliyorum." şeklinde konuştu.
"Gelecek hafta ABD tercihleri ve ABD enflasyon bilgileri var. Bu iki haber altın fiyatlarını gene etkileyecek. Dolayısıyla altın fiyatlarında ileriki hafta yükseliş faaliyetlerini takip etmeye devam edebiliriz. Ons altın hedeflerin üstüne çıkabilir. Fakat gelen bilgilerin mahiyetine göre bu değişir. Kişisel düşüncem artışın devam edeceği şeklinde." dedi.