Aile Bakanlığı duyurdu: TC’si 0,2,4,6,8 olanlara karşılıksız nakit para! On iki ay boyunca... 15 gün içinde PTT’den 1150 TL ödeme!

Dar gelirli ailelere devlet tarafından birçok alanda yardım sağlanıyor. Bunlar arasında kira yardımı oldukça rağbet görüyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından yapılan destek ödemeleri dar gelirli ailelere can suyu oluyor. Elektrikten doğalgaza ve çocuk yardımına kadar birçok alanda destek miktarları artırıldı. Bakanlık daha önce de kirasını ödemekte güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödemesi başlatıldığını da duyurdu. 715 TL ile 1150 TL arası kira desteği verilecek. İşte detaylar...