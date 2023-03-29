TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?
TOGG kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Togg'dan yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı. Şimdi gözler bugün yapılan kura çekimine çevrildi. Peki, TOGG kura sonuçlarına nereden bakılır? TOGG T10X kura sonuçları yedek asil isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
29.03.2023 19:00 - Son Güncelleme: 29.03.2023 19:00
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.