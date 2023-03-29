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Haberler Ekonomi TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

TOGG kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Togg'dan yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı. Şimdi gözler bugün yapılan kura çekimine çevrildi. Peki, TOGG kura sonuçlarına nereden bakılır? TOGG T10X kura sonuçları yedek asil isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
29.03.2023 19:00 - Son Güncelleme: 29.03.2023 19:00
TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

Yerli otomobil TOGG için kura çekimi günü geldi, çattı. Bu kapsamda kura sonuçları ve teslimat tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2023 TOGG teslimat tarihleri ne zaman? TOGG kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...

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TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

TOGG CANLI KURA EKRANI!

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "177.467 T10X ön siparişi. İlginiz için teşekkür ederiz. Çekiliş 29 Mart'ta YouTube kanalımızda." denildi.

İŞTE CANLI İZLEME EKRANI!

TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

YEDEK LİSTE OLUŞTURULDU

Togg ayrıca şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişi için de yedek liste oluşturacak.

TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.

TOGG KURA TRT Haber CANLI SONUÇLAR! 29 Mart TOGG T10X kura sonucu sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu PDF! TOGG 117.467 ön sipariş sonuçlarına nereden bakılır?

Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek. Asıl ve yedek listede yer alamayan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler ise hesaplarına iade edilecek.

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