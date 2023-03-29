Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ KORUCULAR DA EKLENDİ: Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı da en düşük 7 bin 500 lira olacak. Düzenleme 1 Nisan 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.



