RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

TBMM'de komisyondan geçen torba teklif ile emeklilerin, gazilerin, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılıyor. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken, kapsama korucular da ekleniyor. Peki, zamlar ne zaman yürürlüğe girecek? İkramiye hangi tarihte ödenecek? Detayları sizler için derledik.

Takvim
29.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 29.03.2023 06:58
Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

Emeklilerin taban aylık ödemelerini ve bayram ikramiyelerini yükselten, geçici işçilere kadro yolunu açan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

Meclis'teki görüşmeler sırasında teklife yeni madde eklendi. Ayrıca teklifin maddelerinin yürürlük tarihlerinde düzenlemeye gidildi.

Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

İşte önemli adımlar:

Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİYE NİSAN'DA 7.500 TL: En düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek. Düzenleme, Nisan ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ KORUCULAR DA EKLENDİ: Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı da en düşük 7 bin 500 lira olacak. Düzenleme 1 Nisan 2023'ten itibaren yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA