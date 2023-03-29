Kazanç torbası! En düşük emekli maaşı 7500 TL oldu: İkramiye hangi tarihte ödenecek?
TBMM'de komisyondan geçen torba teklif ile emeklilerin, gazilerin, kamuda çalışan doktorların gelirleri artırılıyor. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olurken, kapsama korucular da ekleniyor. Peki, zamlar ne zaman yürürlüğe girecek? İkramiye hangi tarihte ödenecek? Detayları sizler için derledik.
29.03.2023 06:58 - Son Güncelleme: 29.03.2023 06:58
Emeklilerin taban aylık ödemelerini ve bayram ikramiyelerini yükselten, geçici işçilere kadro yolunu açan teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.